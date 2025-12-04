Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболистка сборной России поделилась эмоциями от поездки команды в КНДР

Футболистка сборной России поделилась эмоциями от поездки команды в КНДР
Комментарии

Футболистка «Зенита» и сборной России Вероника Куропаткина в колонке для «Чемпионата» рассказала об эмоциях после поездки национальной команды в КНДР, где россиянки провели два товарищеских матча с местной сборной 27 и 30 ноября.

«Жили мы не в центре города, но гулять ходили часто. Да, идти было особо некуда, но всё же. Рядом с нашим отелем находилось футбольное поле, там тренировалась какая-то команда девчонок. Они очень удивились, когда впервые нас увидели. Казалось, сильно хотели к нам подойти, но всё-таки не стали. Бывало, что я отходила от общей группы сделать фото – никто мне не запрещал. Люди на улицах вели себя обычно – просто проходили мимо, не пытались избежать моей камеры. Но я не хотела подходить к местным, чтобы не доставить им никаких проблем или неудобств, так что похвастаться общением с обычными людьми не могу.

У всех мужчин там примерно одинаковый дресс-код: чёрные штаны-клёш, тёмная или бледно-коричневая куртка. Женщины одеваются разнообразнее, используют разные цвета в своём гардеробе. На дорогах достаточно много машин, но пробок нет. Самый популярный вид транспорта, как мне показалось, – велосипед, обычный или электрический. И да, люди в Корее точно не нуждаются в услугах диетологов – достаточно стройные», — написала Куропаткина в колонке для «Чемпионата».

Материалы по теме
«Всё не так мифологично». Как сборная России жила и играла в футбол в КНДР
«Всё не так мифологично». Как сборная России жила и играла в футбол в КНДР
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android