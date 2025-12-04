Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Вадим Романов рассказал, когда планирует пойти учиться на лицензию PRO.

— Планируете пойти на обучение на лицензию?

— По лицензии всё достаточно просто. Не было группы. Сейчас будет набор. После 3 декабря, — передаёт слова Романова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Романов возглавил «Спартак» после ухода с поста главного тренера команды Деяна Станковича. Под его руководством красно-белые одержали две победы над ЦСКА в чемпионате (1:0) и «Локомотивом» (3:2) в Кубке России, а также уступили «Балтике» (0:1).

До конца 2025 года «Спартаку» осталось провести встречу с «Динамо» (6 декабря) в чемпионате России.