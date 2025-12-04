Скидки
Вадим Романов рассказал, когда планирует пойти учиться на лицензию PRO

Вадим Романов рассказал, когда планирует пойти учиться на лицензию PRO
Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Вадим Романов рассказал, когда планирует пойти учиться на лицензию PRO.

— Планируете пойти на обучение на лицензию?
— По лицензии всё достаточно просто. Не было группы. Сейчас будет набор. После 3 декабря, — передаёт слова Романова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Романов возглавил «Спартак» после ухода с поста главного тренера команды Деяна Станковича. Под его руководством красно-белые одержали две победы над ЦСКА в чемпионате (1:0) и «Локомотивом» (3:2) в Кубке России, а также уступили «Балтике» (0:1).

До конца 2025 года «Спартаку» осталось провести встречу с «Динамо» (6 декабря) в чемпионате России.

