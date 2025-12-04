Скидки
Месси заявил, что не примет участие в Финалиссиме-2026

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси ответил, сыграет ли он на Финалиссиме 2026 года. Ранее СМИ сообщали, что аргентинская национальная команда встретится с Испанией 27 марта 2026 года. Финалиссима — турнир из одного матча между победителями чемпионата Европы (сборная Испании) и Кубка Америки (сборная Аргентины).

«Нет, если честно, то нет. Даже не подтверждено, будет ли она проводиться. Они даже не знают, состоится ли она. Но, честно говоря, наличие предсезонной подготовки в середине сезона изменит для меня всё.

Это как начать новый сезон с нуля, и предсезонная подготовка в середине сезона мне очень поможет. Футболисты, выступающие в Европе, как всегда, подходят к финалу [сезона] с кучей матчей за плечами. [Чемпионат мира] в Катаре стал исключением, ведь он состоялся в середине сезона. Многие чувствовали себя лучше, потому что меньше устали. Думаю, подобное произойдёт и со мной», — приводит слова Месси Goal со ссылкой на ESPN.

