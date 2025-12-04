Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболистка сборной России рассказала, чем команду кормили в КНДР

Футболистка сборной России рассказала, чем команду кормили в КНДР
Комментарии

Футболистка «Зенита» и сборной России Вероника Куропаткина в колонке для «Чемпионата» рассказала о рационе национальной команды в КНДР во время поездки на товарищеские матчи с местной сборной, которые состоялись 27 и 30 ноября.

«Еда. У нас были сборы в Китае, с едой там было тяжеловато – для наших желудков много непривычного. А в КНДР проблем не возникло, для нас готовили обычную пищу: рис, макароны, картофельные оладьи, омлет – в любой приём пищи. Подавали очень вкусную утку, разную рыбу, пельмени и салаты (один был очень похож на оливье, но с яблоком вместо картошки). На первое – щи или куриный бульон.

На последнем ужине нам подали капусту кимчи – фирменную корейскую капусту со специями. А ещё нам зашёл растворимый кофе с сухим молоком. К сожалению, не могу сказать, что едят сами корейцы. Но готовили они вкусно», — написала Куропаткина в колонке для «Чемпионата».

Материалы по теме
«Всё не так мифологично». Как сборная России жила и играла в футбол в КНДР
«Всё не так мифологично». Как сборная России жила и играла в футбол в КНДР
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android