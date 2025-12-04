Футболистка сборной России рассказала, чем команду кормили в КНДР

Футболистка «Зенита» и сборной России Вероника Куропаткина в колонке для «Чемпионата» рассказала о рационе национальной команды в КНДР во время поездки на товарищеские матчи с местной сборной, которые состоялись 27 и 30 ноября.

«Еда. У нас были сборы в Китае, с едой там было тяжеловато – для наших желудков много непривычного. А в КНДР проблем не возникло, для нас готовили обычную пищу: рис, макароны, картофельные оладьи, омлет – в любой приём пищи. Подавали очень вкусную утку, разную рыбу, пельмени и салаты (один был очень похож на оливье, но с яблоком вместо картошки). На первое – щи или куриный бульон.

На последнем ужине нам подали капусту кимчи – фирменную корейскую капусту со специями. А ещё нам зашёл растворимый кофе с сухим молоком. К сожалению, не могу сказать, что едят сами корейцы. Но готовили они вкусно», — написала Куропаткина в колонке для «Чемпионата».