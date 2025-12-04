Скидки
Главная Футбол Новости

Мусаев рассказал о первом матче в качестве главного тренера «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о первом матче в качестве главного тренера команды с «Зенитом» в 25-м туре чемпионата России сезона-2017/2018 (2:1).

«Меня очень хорошо приняли футболисты. И Мамаев, Смолов, Гранквист, Мартынович, Газинский. Состоялся хороший диалог такой с ребятами. Мы хорошо потренировались. И первый матч был с «Зенитом» на «Газпром Арене». Я был очень спокоен, хорошо спал. Я был уверен в ребятах. Я понимал, что будет сложная встреча. Будут тяжёлые моменты, которые нам нужно будет перетерпеть. Мы хорошо начали. Олег Шатов забил первый гол и разделил радость от этого мяча вместе со мной. Мне было особенно приятно, что это произошло в первом матче. Далее соперник отыгрался, но второй тайм проходил в равной борьбе. И мы забили очень хороший гол, хорошую комбинацию разыграли, добились победы. И этот день, наверное, я не забуду никогда», — сказал Мусаев на официальном YouTube-канале клуба.

