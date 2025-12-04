Футболистка сборной России — о КНДР: люди точно не балуются роскошью

Футболистка «Зенита» и сборной России Вероника Куропаткина в колонке для «Чемпионата» подвела итоги поездки с национальной командой в КНДР. Женские сборные двух стран встречались в двух товарищеских матчах 27 и 30 ноября.

«В общем, в этой стране всё не так мифологично, как пишут в интернете. Но люди точно не балуются роскошью. Я в восторге, что побывала в КНДР, увидела её своими глазами, это было интересно. Сейчас КНДР развивает свой туризм. И там вы точно увидите то, чего нет в других странах. Так что советую как-нибудь посетить», — написала Куропаткина в колонке для «Чемпионата».

Первый матч между женскими сборными КНДР и России завершился победой хозяек со счётом 5:2. Во второй встрече команды сыграли вничью (1:1).