«Легенда». Иностранные фанаты восхитились спортивным долголетием Акинфеева

Портал EuroFoot в своём аккаунте в социальной сети сделал публикацию, посвящённую вратарю и капитану ЦСКА Игорю Акинфееву, проведшему 35 лет карьеры в стане красно-синих.

На эту публикацию отреагировали иностранные поклонники футбола:

«Недооценённая легенда», — написал пользователь с никнеймом inter.dipendenti.

«Я не забуду этого парня, особенно тот 2018-й… ох», — написал аккаунт mrporridge_.

«Все помнят его выход в 1/4 финала на ЧМ-2018», — прокомментировал пост болельщик с никнеймом edu_peluca.

«Он ещё играет? Легенда», — написал аккаунт ajschadha.

В составе ЦСКА Акинфеев принял участие в 812 матчах во всех турнирах, 336 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение 39-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

