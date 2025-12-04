Футболистка сборной России высказалась о матчах с КНДР. Игры закончились 5:2 и 1:1

Футболистка «Зенита» и сборной России Вероника Куропаткина прокомментировала результаты двух выездных товарищеских матчей с национальной командой КНДР. Игры проходили 27 и 30 ноября. В первой встрече хозяйки победили со счётом 5:2, второй матч завершился вничью (1:1).

«На этом сборе мы сыграли два матча. Первая игра закончилась со счётом 5:2 в их пользу, вторая – 1:1 (мы обидно пропустили на 89-й минуте). После первой встречи ощущения были, мягко говоря, не очень. Сложно перебороть себя и свою голову после таких поражений, но мы не расклеились и готовились ко второй игре. Понимали, что нас ждёт. Первый тайм можно занести нашей команде в актив: повели в счёте на 37-й минуте. Во втором ситуация немного изменилась, кореянки хорошо взаимодействовали и создавали моменты. В самом конце мы пропустили обиднейший гол, которого точно можно было избежать. В итоге – ничья.

Хочется отметить, что на трибунах у нас была крутая поддержка. На стадион пришли примерно 10 тысяч зрителей, наших – около 50-70 человек (в основном это сотрудники нашего посольства), их было слышно весь матч. Даже в КНДР мы чувствовали себя как дома. Некоторые болельщики были в кокошниках, было много российских флагов, даже заметили мужчину с шарфом «Зенита».

1:1 – положительный ли это результат? С учётом того, что КНДР занимает 10-е место в рейтинге ФИФА, и с учётом первой игры, – да. Но для нашей команды, которая приложила 300% усилий в этом матче и не дотерпела несколько минуток – наверное, нет.

Такие спарринги, безусловно, приносят много пользы и опыта. Очень рада, что в нынешней ситуации у нас есть возможность играть с такими сильными соперниками. Только в этих встречах можно понять, на каком уровне мы сейчас находимся», — написала Куропаткина в колонке для «Чемпионата».