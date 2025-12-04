Скидки
Защитник «Ливерпуля» ван Дейк высказался об уровне игры Флориана Вирца

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался об игре полузащитника Флориана Вирца после матча 14-го тура английской Премьер-лиги с «Сандерлендом» (1:1). Немецкий хавбек сравнял счёт ударом на 81-й минуте, но позднее гол переписали на защитника «чёрных котов» Норди Мукиэле.

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
03 декабря 2025, среда. 23:15 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
Сандерленд
Сандерленд
0:1 Тальби – 67'     1:1 Мукиэле – 81'    

«Есть очень веская причина, по которой такой клуб, как наш, приобрёл его: на мой взгляд, он выдающийся игрок мирового класса.

Он может стать ещё лучше, но на это потребуется время. Ему нужно сохранять хладнокровие, не задирать нос, не сдаваться», – приводит слова ван Дейка аккаунт журналиста Фабрицио Романо в соцсети X.

После 17 проведённых игр за «Ливерпуль» Вирц не открыл счёт своим голам, однако отдал две результативные передачи. Футболист перешёл в английский клуб из «Байера» за £ 116 млн минувшим летом.

