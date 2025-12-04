Скидки
Месси — о семье: мне нравится, что они все рядом, потому что это самое главное

38-летний нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о роли семьи в своей профессиональной карьере.

«Для меня семья — это всё, это самое главное. Они всегда были рядом со мной. Были трудные моменты. Мы много страдали вместе со сборной. А родные страдали больше, чем я. В «Барселоне» мы выиграли всё, а потом я вернулся в сборную, дела шли не так здорово, результатов не было. Люди оскорбляли меня; говорили, что я не аргентинец, что мне больше не стоит играть. Моя семья осталась в Аргентине и смотрела все спортивные передачи — знаете, мы все немного мазохисты. Моим родителям, братьям и сёстрам пришлось очень нелегко. Мне повезло, что у меня всегда была семья. Мы очень близки. То же самое и с семьёй моей жены. Мне нравится, что они все рядом, потому что, в конце концов, это самое главное», — приводит слова Месси ESPN.

