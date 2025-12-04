Скидки
Арина Шуба из «Краснодара» — победительница премии «Первая пятёрка» — 2025

Футболистка «Краснодара» Арина Шуба была признана лучшей молодой футболисткой России по итогам 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза в телеграм-канале РФС. Футболистка стала обладательницей премии «Первая пятёрка» по итогам сезона Winline Суперлиги — 2025.

Шуба набрала 109 баллов по результатам голосования, на два очка опередив вошедших в топ-3 Дарину Ишмухаметову из «Зенита» и Киру Петухову из «Чертаново» (обе — 107 баллов). В топ-5 также вошли Владислава Буткевич («Локомотив» — 65 баллов) и Елизавета Семёнова (ЦСКА — 52 балла).

Напомним, лучшим молодым футболистом страны в 2025 году был признан полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк. Он опередил одноклубника Кирилла Глебова и игрока «Спартака» Игоря Дмитриева.

