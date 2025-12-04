Мусаев рассказал о самом важном матче в качестве тренера «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о самом важном для себя матче в качестве наставника команды с юга России.

«Конечно, самый важный матч — это игра с «Динамо», чемпионская. Потому что на этой встрече очень много закольцевалось и решалась судьба чемпионства. Что именно этот матч… чемпионство было в наших руках. Всё от нашей победы зависело, нам неважно уже, кто как играл. Конечно, это было такое особое чувство, которое хочется повторить. Те эмоции, которые были в раздевалке, как ребята переживали. Как старались максимально хорошо подготовиться. Была видна фантастическая уверенность. И передавалось ещё от всего города. Каждый, кого не встречал где-то в городе, все ждали этого матча. Все верили в нас, поддерживали. И вот эти дни были незабываемы. Такое было приятное волнение. Ну и потом, конечно, когда мы вышли, прозвучал свисток о начале матча. То, что происходило. Особенно, что происходило после, когда наши семьи, весь город гулял», — сказал Мусаев на официальном YouTube-канале клуба.

Мусаев возглавлял «Краснодар» с 2018 по 2021 год. В 2024 году специалист вернулся на пост главного тренера команды. Под его руководством «Краснодар» стал чемпионом России сезона-2024/2025.