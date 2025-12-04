Скидки
Денис Глушаков считает, что игрок «Спартака» Маркиньос заслужил награду «Золотой кабан»

Экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал вручение бразильскому легионеру красно-белых Маркиньосу награды «Золотой кабан». Футболист был признан лучшим игроком команды в сезоне-2024/2025 по версии болельщиков.

«Конечно, Маркиньос заслужил получить «Золотого кабана» как лучший игрок года в «Спартаке». Он очень хорошо себя проявил, играл стабильно. Он и Барко — ведущие игроки «Спартака» и два главных претендента на эту награду. Отдаются и стараются в «Спартаке» многие, но уровень и класс игрока здесь хорошо виден», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В сезоне-2024/2025 26-летний Маркиньос провёл 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и 11 голевыми передачами.

