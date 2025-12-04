Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» и «Челси» могут побороться за защитника сборной Эквадора — TEAMtalk

«Ливерпуль» и «Челси» могут побороться за защитника сборной Эквадора — TEAMtalk
Комментарии

В последние недели «Ливерпуль» и «Челси» связывались с представителями защитника сборной Эквадора и «Брюгге» Хоэля Ордоньеса с целью обсудить его возможный трансфер в январе. Бельгийский клуб и футболист готовы к переходу зимой. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, в последние недели на 21-летнего футболиста также обратили внимание «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

В нынешнем сезоне Ордоньес принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

Материалы по теме
«Ливерпуль» может усилить состав нападающим из «Лейпцига» — TEAMtalk

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android