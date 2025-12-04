«Ливерпуль» и «Челси» могут побороться за защитника сборной Эквадора — TEAMtalk

В последние недели «Ливерпуль» и «Челси» связывались с представителями защитника сборной Эквадора и «Брюгге» Хоэля Ордоньеса с целью обсудить его возможный трансфер в январе. Бельгийский клуб и футболист готовы к переходу зимой. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, в последние недели на 21-летнего футболиста также обратили внимание «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

В нынешнем сезоне Ордоньес принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: