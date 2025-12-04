Скидки
Вирджил ван Дейк поддержал Салаха на фоне неудачного выступления египтянина

Вирджил ван Дейк поддержал Салаха на фоне неудачного выступления египтянина
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поддержал нападающего Мохамеда Салаха на фоне неудачного выступления египтянина в нынешнем сезоне.

«Салах по-прежнему фантастический игрок, и мы должны помнить, что есть причина, по которой он добился таких успехов в клубе, и мы должны уважать это.

Он нужен нам как один из лидеров. Я не волнуюсь», – приводит слова ван Дейка аккаунт журналиста Фабрицио Романо в соцсети X.

В нынешнем сезоне Салах в 18 матчах за клуб во всех турнирах забил пять голов и отдал три результативные передачи. Во встречах 13-го и 14-го туров АПЛ главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот не выпускал футболиста в стартовом составе.

