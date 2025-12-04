Вирджил ван Дейк поддержал Салаха на фоне неудачного выступления египтянина

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поддержал нападающего Мохамеда Салаха на фоне неудачного выступления египтянина в нынешнем сезоне.

«Салах по-прежнему фантастический игрок, и мы должны помнить, что есть причина, по которой он добился таких успехов в клубе, и мы должны уважать это.

Он нужен нам как один из лидеров. Я не волнуюсь», – приводит слова ван Дейка аккаунт журналиста Фабрицио Романо в соцсети X.

В нынешнем сезоне Салах в 18 матчах за клуб во всех турнирах забил пять голов и отдал три результативные передачи. Во встречах 13-го и 14-го туров АПЛ главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот не выпускал футболиста в стартовом составе.