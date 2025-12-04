«Манчестер Юнайтед» предложил € 28 млн за полузащитника «Олимпиакоса» — Sport Time

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение «Олимпиакосу» в размере € 28 млн за 18-летнего полузащитника Христоса Музакитиса. Об этом сообщает Goal со ссылкой на Sport Time.

По информации источника, «красные дьяволы» больше года следили за греческим футболистом.

Ранее СМИ сообщали о готовности мадридского «Реала» сделать предложение по трансферу Музакитиса.

В нынешнем сезоне Музакитис принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: