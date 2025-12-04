«Облачные танцоры». «Зенит» выложил видео с Венделом и Жерсоном в честь цвета 2026 года

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» отреагировала на признание Cloud Dancer (оттенка облачно-белого) — цветом 2026 года по версии разработчика системы стандартизации цветов Pantone. В честь этого сине-бело-голубые опубликовали видео с бразильцами Венделом и Жерсоном.
На видео два латиноамериканских футболиста в белом комплекте формы «Зенита» празднуют танцем один из голов команды.
«У нас были свои «облачные танцоры» ещё до того, как это стало известным», — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита» в телеграм-канале команды.
Напомним, ранее цветом 2025 года по версии Pantone был признан оттенок «Моча мусс».