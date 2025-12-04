Скидки
Главный тренер «Краснодара» прокомментировал результаты команды в нынешнем сезоне

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результаты команды в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиге и Кубке России.

«Первая часть сезона, я считаю, что прошла очень хорошо. После тяжёлого старта ребята сделали правильные выводы и показали хороший футбол, хороший темп по набранным очкам. Также отмечу нашу игру в Кубке, потому что у нас абсолютно нет разделения на чемпионат и Кубок. Мы показали высокий процент побед, и, что важно, мы показали в Кубке много хороших матчей. Это придаёт определённую уверенность, что мы на правильном пути. И, конечно, самое сложное, это дойти путь до конца уже во второй половине сезона», — сказал Мусаев на официальном YouTube-канале клуба.

После 17 сыгранных встреч в чемпионате России «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, набрав 37 очков. В Кубке России команда вышла в 1/2 финала Пути РПЛ, где ей предстоит встретиться с ЦСКА.

