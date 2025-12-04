Месси затруднился ответить на вопрос о лучшем сезоне в карьере

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не смог дать однозначный ответ на вопрос о лучшем сезоне в карьере.

«Мой лучший сезон в карьере? Не знаю, сложный вопрос, всё зависит от того, как на это посмотреть. Были годы, когда мы выигрывали всё: доходили до финала Кубка Америки со сборной, побеждали в Лиге чемпионов с «Барселоной».

Это сложно. В 2012 году я забил 91 гол, но не играю ради этого, меня это никогда не волновало. Не ставил перед собой цели побить рекорд или превзойти кого-то. Сложно выбрать один сезон, к счастью, у меня было много очень хороших лет», — приводит слова Месси All About Argentina со ссылкой на ESPN на своей странице в социальной сети X.

В течение карьеры Месси выступал в составе «Барселоны», «ПСЖ» и «Интер Майами».

