Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лионель Месси рассказал, за какой клуб мечтал играть в детстве

Лионель Месси рассказал, за какой клуб мечтал играть в детстве
Комментарии

38-летний нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, за какой клуб мечтал играть в детстве.

«Я всегда говорю, что моей детской мечтой было играть за первую команду «Ньюэллс Олд Бойз». Я ходил на стадион, играл там и мечтал стать профессиональным игроком Примеры. Потом моя жизнь полностью изменилась, потому что я уехал в 13 лет, дебютировал за «Барселону», и всё случилось как случилось. Это то, чего я никогда не мог себе представить даже в самых лучших мечтах. Я пережил события гораздо более грандиозные, чем мог мечтать», — приводит слова Месси ESPN.

Футболист выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Ранее нападающий играл за «Барселону» и «ПСЖ». Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча».

Материалы по теме
Месси — о семье: мне нравится, что они все рядом, потому что это самое главное
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android