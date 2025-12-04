38-летний нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, за какой клуб мечтал играть в детстве.

«Я всегда говорю, что моей детской мечтой было играть за первую команду «Ньюэллс Олд Бойз». Я ходил на стадион, играл там и мечтал стать профессиональным игроком Примеры. Потом моя жизнь полностью изменилась, потому что я уехал в 13 лет, дебютировал за «Барселону», и всё случилось как случилось. Это то, чего я никогда не мог себе представить даже в самых лучших мечтах. Я пережил события гораздо более грандиозные, чем мог мечтать», — приводит слова Месси ESPN.

Футболист выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Ранее нападающий играл за «Барселону» и «ПСЖ». Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча».