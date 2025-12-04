Скидки
Тарасов: всё хорошее, что происходит в «Локомотиве» — огромная заслуга Баринова

Комментарии

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался о возможном уходе полузащитника и капитана железнодорожников Дмитрия Баринова, чей контракт заканчивается летом 2026 года.

«Это огромная потеря. Я считаю, что в «Локомотиве» должны были договориться с ним. Если не договорятся, это будет большой потерей для клуба. Он лидер команды, весь коллектив строится вокруг него. Всё хорошее, что происходит в «Локомотиве» — огромная заслуга Баринова. Я не знаю его потребностей и запросов по зарплате. Может быть, он какие‑то сумасшедшие суммы запрашивает, не знаю. Как игрок он очень силён, его нужно оставлять в команде», — приводит слова Тарасова «Матч ТВ».

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что Баринов решил перейти в ЦСКА, что он сделает летом на правах свободного агента.

Баринов является воспитанником «Локомотива». В составе железнодорожников полузащитник принял участие в 273 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 27 результативными передачами.

