Кубок мира прибыл в Вашингтон. Жеребьёвка ЧМ-2026 состоится в пятницу

Сегодня, 4 декабря, в столицу США был доставлен главный трофей чемпионата мира по футболу. Кубок привезли в Вашингтон в преддверии жеребьёвки группового этапа ЧМ-2026, которая состоится в пятницу, 5 декабря. Ранее сообщалось, что в ней примут участие экс-спортсмены Рио Фердинанд, Шакил О'Нил и Уэйн Гретцки.

Сам турнир пройдёт в трёх странах: США, Канаде и Мексике. Первая игра соревнования будет проведена 11 июня 2026 года. Завершится чемпионат финальным матчем, который запланирован на 19 июля. Впервые в истории турнира в финальной стадии примут участие 48 команд, которые будут разделены на 12 групп.