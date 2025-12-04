Стали известна имена двух футболистов, интересующих «Арсенал»

«Арсенал» проявляет интерес к 20-летнему полузащитнику испанского «Эльче» Родриго Мендосе. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, лондонский клуб также изучает возможность приобретения левого нападающего. В связи с этим «Арсенал» входит в число команд, следящих за 20-летним вингером «Айнтрахта» Жан-Маттео Баойя.

В нынешнем сезоне Мендоса принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

Баойя сыграл 18 матчей, где забил три гола и сделал ассист. Контракт французского нападающего с «Айнтрахтом» рассчитан до 2029 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 25 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: