Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артета раскритиковал расписание турниров на фоне роста числа травм в «Арсенале»

Артета раскритиковал расписание турниров на фоне роста числа травм в «Арсенале»
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета раскритиковал расписание турниров на фоне роста числа травмированных игроков своей команды.

«Мы можем помочь игрокам и всем в лиге. Дайте нам ещё один день, особенно командам, которые так много играют в Европе. В целом, я думаю, что это возможно сделать, потому что все от этого выиграют. У нас никогда не было такого расписания на всех уровнях, не только в Премьер-лиге, но и во всех международных соревнованиях. Так что, пожалуйста, нам нужно постараться что-то сделать. Я вижу в этом здравый смысл. В какой-то момент становится слишком тяжело, и игроки перестают быть машинами. Но мы должны стараться делать это, когда можем», — приводит слова Артеты ESPN.

В этом сезоне «Арсенал» на длительное время терял ряд игроков, среди которых Виктор Дьёкереш, Мартин Эдегор, Габриэл Магальяйнс и Кай Хаверц.

После 14 матчей чемпионата Англии «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу, набрав 33 очка.

Материалы по теме
Артета прокомментировал ещё одну травму защитника. Ранее выбыли Салиба и Габриэл
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android