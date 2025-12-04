Артета раскритиковал расписание турниров на фоне роста числа травм в «Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета раскритиковал расписание турниров на фоне роста числа травмированных игроков своей команды.

«Мы можем помочь игрокам и всем в лиге. Дайте нам ещё один день, особенно командам, которые так много играют в Европе. В целом, я думаю, что это возможно сделать, потому что все от этого выиграют. У нас никогда не было такого расписания на всех уровнях, не только в Премьер-лиге, но и во всех международных соревнованиях. Так что, пожалуйста, нам нужно постараться что-то сделать. Я вижу в этом здравый смысл. В какой-то момент становится слишком тяжело, и игроки перестают быть машинами. Но мы должны стараться делать это, когда можем», — приводит слова Артеты ESPN.

В этом сезоне «Арсенал» на длительное время терял ряд игроков, среди которых Виктор Дьёкереш, Мартин Эдегор, Габриэл Магальяйнс и Кай Хаверц.

После 14 матчей чемпионата Англии «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу, набрав 33 очка.