Кисляк из ЦСКА набрал 474 балла в голосовании «Первая пятёрка», лишь однажды было больше

474 балла полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка в голосовании за звание лучшего молодого игрока Мир Российской Премьер-Лиги 2025 года — второй результат за всю историю вручения премии «Первая пятёрка». Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», больше очков победитель набирал лишь в 2008 году.

Тогда лучшим молодым футболистом был признан другой полузащитник ЦСКА — Алан Дзагоев. В его активе было 500 баллов. Тогда все 100 человек, принимавших участие в голосовании, поставили на первое место футболиста армейцев, что является абсолютным рекордом.

В голосовании 2025 года Кисляк опередил одноклубника Кирилла Глебова и игрока «Спартака» Игоря Дмитриева.