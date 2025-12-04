Скидки
Трамп, а также главы Канады и Мексики посетят жеребьёвку чемпионата мира — 2026

Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) на официальном сайте объявила, что президент США Дональд Трамп, премьер-министр Канады Марк Карни и президент Мексики Клаудия Шейнбаум подтвердили присутствие на финальной жеребьёвке чемпионата мира 2026 года, которая состоится 5 декабря в Центре исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди.

На указанной жеребьёвке станут известны составы 12 групп, в каждой из которых будет по четыре сборные. Она начнётся в 18:00 мск.

Чемпионат мира 2026 года станет первым в истории, на котором примут участие 48 национальных команд. Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля.

