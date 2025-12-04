Скидки
Впервые в опросе премии «Первая пятёрка» в топ-5 попали три игрока ЦСКА

Комментарии

Полузащитник Матвей Кисляк, нападающий Кирилл Глебов и защитник Матвей Лукин попали в топ-5 голосовании национальной премии «Первая пятёрка», определяющей лучшего молодого футболиста чемпионата России. Впервые игроки ЦСКА оказались в пятёрке лучших по итогам опроса. Об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

Матвей Кисляк стал победителем награды, набрав 474 баллов в опросе. За хавбека проголосовали 86 экспертов из 100. Кирилл Глебов занял второе место с 338 баллами. На пятой строчке оказался Матвей Лукин. Защитник заработал 118 баллов.

Отметим, что Матвей Кисляк стал девятым игроком ЦСКА, выигравшим премию «Первая пятёрка».

Комментарии
