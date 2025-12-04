Скидки
Криштиану Роналду назвал необходимое условие для достижения величия

Криштиану Роналду назвал необходимое условие для достижения величия
Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду на своей странице в социальной сети высказался о необходимых, по его мнению, компонентах для достижения величия, назвав любопытство одним из условий.

«Любопытство — необходимое условие величия. Вы выигрываете, когда продолжаете задавать новые вопросы каждый день», — написал Криштиану Роналду в своём аккаунте в соцсети X.

Криштиану Роналду является лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов УЕФА (140 голов) и мадридского «Реала» (450 голов). Кроме того, форварду принадлежит мировой рекорд по количеству забитых мячей за национальную команду. В составе сборной Португалии Роналду отличился 143 раза.

