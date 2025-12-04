Силва о Холанде: Эрлинг может стать лучшим футболистом, когда-либо игравшим в Премьер-лиге
Поделиться
31-летний полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о своём одноклубнике, нападающем Эрлинге Холанде.
«Я не мог смотреть матчи Алана Ширера, потому что был слишком молод и не помню этого. Но я считаю, что Эрлинг ещё очень молод и может стать лучшим футболистом, когда-либо игравшим в Премьер-лиге, если продолжит в том же духе», — приводит слова Силвы BBC.
Эрлинг Холанд забил свой 100-й гол в английской Премьер-лиге в матче 14-го тура с «Фулхэмом» (5:4). 25-летний форвард достиг этой отметки быстрее всех в истории АПЛ. Для этого ему потребовалось 111 встреч.
Англия — Премьер-лига . 14-й тур
02 декабря 2025, вторник. 22:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
4 : 5
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 17' 0:2 Рейндерс – 37' 0:3 Фоден – 44' 1:3 Смит-Роу – 45+2' 1:4 Фоден – 48' 1:5 Берге – 54' 2:5 Айуоби – 57' 3:5 Чуквезе – 72' 4:5 Чуквезе – 78'
В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 мячей и сделал три результативные передачи.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 декабря 2025
-
21:04
-
21:01
-
20:55
-
20:50
-
20:48
-
20:38
-
20:37
-
20:28
-
20:16
-
20:10
-
20:09
-
20:07
-
20:00
-
19:58
-
19:55
-
19:48
-
19:46
-
19:40
-
19:40
-
19:34
-
19:32
-
19:31
-
19:19
-
19:10
-
19:10
-
19:09
-
19:05
-
19:00
-
19:00
-
18:55
-
18:40
-
18:37
-
18:34
-
18:22
-
18:22