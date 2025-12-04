Силва о Холанде: Эрлинг может стать лучшим футболистом, когда-либо игравшим в Премьер-лиге

31-летний полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о своём одноклубнике, нападающем Эрлинге Холанде.

«Я не мог смотреть матчи Алана Ширера, потому что был слишком молод и не помню этого. Но я считаю, что Эрлинг ещё очень молод и может стать лучшим футболистом, когда-либо игравшим в Премьер-лиге, если продолжит в том же духе», — приводит слова Силвы BBC.

Эрлинг Холанд забил свой 100-й гол в английской Премьер-лиге в матче 14-го тура с «Фулхэмом» (5:4). 25-летний форвард достиг этой отметки быстрее всех в истории АПЛ. Для этого ему потребовалось 111 встреч.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 мячей и сделал три результативные передачи.