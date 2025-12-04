Скидки
Силва о Холанде: Эрлинг может стать лучшим футболистом, когда-либо игравшим в Премьер-лиге

31-летний полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о своём одноклубнике, нападающем Эрлинге Холанде.

«Я не мог смотреть матчи Алана Ширера, потому что был слишком молод и не помню этого. Но я считаю, что Эрлинг ещё очень молод и может стать лучшим футболистом, когда-либо игравшим в Премьер-лиге, если продолжит в том же духе», — приводит слова Силвы BBC.

Эрлинг Холанд забил свой 100-й гол в английской Премьер-лиге в матче 14-го тура с «Фулхэмом» (5:4). 25-летний форвард достиг этой отметки быстрее всех в истории АПЛ. Для этого ему потребовалось 111 встреч.

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
02 декабря 2025, вторник. 22:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
4 : 5
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 17'     0:2 Рейндерс – 37'     0:3 Фоден – 44'     1:3 Смит-Роу – 45+2'     1:4 Фоден – 48'     1:5 Берге – 54'     2:5 Айуоби – 57'     3:5 Чуквезе – 72'     4:5 Чуквезе – 78'    

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 мячей и сделал три результативные передачи.

