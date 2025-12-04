«Слишком большая разница». Сафонов сравнил Сперцяна с партнёрами по «ПСЖ»

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов дал совет российским футболистам, которые хотят перебраться в Европу, а также сравнил экс-партнёра по «Краснодару» Эдуарда Сперцяна с полузащитниками «ПСЖ» Витиньей и Жоау Невешем.

«Тяжело будет в РПЛ найти футболиста, который сможет сразу запрыгнуть туда. Нужен 100-процентный какой-то перевалочный пункт, иначе это может закончиться разочарованием, что ты приходишь и тебя или отдают в аренду сразу, или ты просто там игрок ротации, хотя [был] одним из лидеров чемпионата России.

Лучший вариант — перевалочный пункт типа «Бенфики», «Аякса». Тяжело представить, что Сперцян борется с Витиньей, Невешем — слишком большая разница», — сказал Сафонов в выпуске на YouTube-канале Smol Talk.