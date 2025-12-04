Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Слишком большая разница». Сафонов сравнил Сперцяна с партнёрами по «ПСЖ»

«Слишком большая разница». Сафонов сравнил Сперцяна с партнёрами по «ПСЖ»
Комментарии

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов дал совет российским футболистам, которые хотят перебраться в Европу, а также сравнил экс-партнёра по «Краснодару» Эдуарда Сперцяна с полузащитниками «ПСЖ» Витиньей и Жоау Невешем.

«Тяжело будет в РПЛ найти футболиста, который сможет сразу запрыгнуть туда. Нужен 100-процентный какой-то перевалочный пункт, иначе это может закончиться разочарованием, что ты приходишь и тебя или отдают в аренду сразу, или ты просто там игрок ротации, хотя [был] одним из лидеров чемпионата России.

Лучший вариант — перевалочный пункт типа «Бенфики», «Аякса». Тяжело представить, что Сперцян борется с Витиньей, Невешем — слишком большая разница», — сказал Сафонов в выпуске на YouTube-канале Smol Talk.

Материалы по теме
Россия забила лишь благодаря «привозу». А потом Сафонова ошарашил Валера из Перу
Россия забила лишь благодаря «привозу». А потом Сафонова ошарашил Валера из Перу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android