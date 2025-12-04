Мусаев: не нравится, когда говорят, что в этом году должна быть чемпионская уверенность

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о важности концентрации и необходимости настроя на каждый матч.

«Мне не нравится, когда говорят, что в этом году должна быть чемпионская уверенность. Это плохо, по мне. То есть да, мы стали увереннее в себе, но мы должны быть голодные и злые. И мы должны понимать важность каждого очка и каждого матча. Если где-то почувствуем, что мы чемпионы и можем быть спокойными, у нас будут проблемы. Поэтому не хотел бы говорить и транслировать это футболистам, мы должны оставаться теми же, кем были в прошлом сезоне», — сказал Мусаев на официальном YouTube-канале клуба.

После 17 сыгранных матчей в чемпионате России «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, набрав 37 очков.