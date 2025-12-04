Скидки
«У нас не будет чемоданного настроя». Беликов из «Балтики» — перед последней игрой в году

«У нас не будет чемоданного настроя». Беликов из «Балтики» — перед последней игрой в году
Комментарии

Защитник «Балтики» Иван Беликов рассказал о настрое калининградской команды перед последним матчем в 2025 году. Подопечные Андрея Талалаева сыграют с самарскими «Крыльями Советов» во встрече 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У нас не будет чемоданного настроя в игре, потому что у тренеров есть свой подход, есть свои факторы, которыми они мотивируют нас», – приводит слова Беликова телеграм-канал «Балтики».

На данный момент «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 32 очка. «Крылья Советов» располагаются на 12-й строчке с 17 очками.

