«У нас не будет чемоданного настроя». Беликов из «Балтики» — перед последней игрой в году

Защитник «Балтики» Иван Беликов рассказал о настрое калининградской команды перед последним матчем в 2025 году. Подопечные Андрея Талалаева сыграют с самарскими «Крыльями Советов» во встрече 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

«У нас не будет чемоданного настроя в игре, потому что у тренеров есть свой подход, есть свои факторы, которыми они мотивируют нас», – приводит слова Беликова телеграм-канал «Балтики».

На данный момент «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 32 очка. «Крылья Советов» располагаются на 12-й строчке с 17 очками.