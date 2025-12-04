Месси — о ЧМ-2026: надеюсь, что сыграю. В худшем случае посмотрю его вживую

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси ответил, сыграет ли он на грядущем чемпионате мира.

«Надеюсь, что смогу там быть. Я уже говорил, что хотел бы там быть. В худшем случае посмотрю его вживую, но это будет нечто особенное. Чемпионат мира по футболу — это нечто уникальное для всех, для любой страны, особенно для нас, потому что мы переживаем его иначе», — сказал Месси в интервью ESPN.

Мировое первенство по футболу 2026 года пройдёт на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. Сборная Аргентины примет участие на турнире в качестве действующего чемпиона.

Материалы по теме Лионель Месси рассказал, за какой клуб мечтал играть в детстве

Месси подписал новый контракт с «Интер Майами»: