Сафонов: Луис Энрике — самый сильный тренер, с которым я работал

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал о работе с главным тренером французского гранда Луисом Энрике.

– Мне кажется, самый сильный тренер, с которым я работал, именно главный тренер.

– Не Мурад Олегович [Мусаев] даже?

– Не в обиду всем тренерам, с которыми я работал, но разница чувствуется, разница видна. Однако давай будем честны, я не тот человек, который проводит на тренировке с ним много времени. Всё равно у меня есть своя работа, и я не могу полностью оценить, допустим, его вклад именно на тренировке.

Но в плане подготовки команды за полем, теории, тактики — это топ-уровень. Самое главное, всё, что он хочет, команда может выполнить. Собраны те футболисты, которые могут выполнять то, что ему нужно, поэтому всё работает, — сказал Сафонов в выпуске на YouTube-канале Smol Talk.

