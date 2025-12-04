Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сафонов: Луис Энрике — самый сильный тренер, с которым я работал

Сафонов: Луис Энрике — самый сильный тренер, с которым я работал
Комментарии

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал о работе с главным тренером французского гранда Луисом Энрике.

– Мне кажется, самый сильный тренер, с которым я работал, именно главный тренер.

– Не Мурад Олегович [Мусаев] даже?
– Не в обиду всем тренерам, с которыми я работал, но разница чувствуется, разница видна. Однако давай будем честны, я не тот человек, который проводит на тренировке с ним много времени. Всё равно у меня есть своя работа, и я не могу полностью оценить, допустим, его вклад именно на тренировке.

Но в плане подготовки команды за полем, теории, тактики — это топ-уровень. Самое главное, всё, что он хочет, команда может выполнить. Собраны те футболисты, которые могут выполнять то, что ему нужно, поэтому всё работает, — сказал Сафонов в выпуске на YouTube-канале Smol Talk.

Материалы по теме
«Слишком большая разница». Сафонов сравнил Сперцяна с партнёрами по «ПСЖ»

Луис Энрике поздравил Дембеле с выигрышем «Золотого мяча»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android