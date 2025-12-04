«Болонья» победила «Парму» благодаря голу на 90-й минуте и вышла в 1/4 финала Кубка Италии

Завершился матч 1/8 финала Кубка Италии сезона-2025/2026, в котором встречались «Болонья» и «Парма». Команды играли на стадионе «Ренато Далль'Ара» (Болонья, Италия). Победу со счётом 2:1 одержали подопечные Винченцо Итальяно.

На 13-й минуте польский форвард Адриан Бенедычак вывел «Парму» вперёд. На 38-й минуте хозяева поля сравняли счёт благодаря голу вингера Джонатана Роу. На 90-й минуте нападающий «Болоньи» Сантьяго Кастро принёс своей команде победу.

Таким образом, «Болонья» вышла в четвертьфинал Кубка Италии, а «Парма» завершила выступление в розыгрыше. Ранее в число восьми сильнейших команд турнира вошли «Ювентус», «Аталанта», «Наполи» и «Интер».