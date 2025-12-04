Лука Модрич: после «Реала» любой переход — это шаг вниз, каждый игрок это подтвердит

Полузащитник «Милана» Лука Модрич высказался об игре за итальянскую команду, а также о своём бывшем клубе мадридском «Реале».

«Я всегда говорил, что моё самое искреннее желание — завершить карьеру в «Реале». Однако иногда всё идёт не так, как планировалось, и, поскольку моё желание завершить карьеру в «Реале» не осуществилось, мне пришлось думать о том, что делать дальше. Что случилось, то случилось, я ни о чём не жалею. После «Реала» любой переход — это шаг вниз, это неоспоримо, и каждый игрок это подтвердит. Думаю, я пришёл в клуб, который по своей истории и репутации очень близок к «Реалу», так что, на мой взгляд, это лучший вариант. Я вырос, смотря итальянский футбол, и «Милан» был моим любимым клубом. Никогда не думал, что окажусь в «Реале», даже не мог себе представить, что это случится. Думал о том, где бы мне хотелось играть, и «Милан» всегда был на первом месте, сразу после «Реала», — приводит слова Модрича Football Italia.

Модрич выступал за «Реал» с 2012 по 2025 год. В составе «сливочных» он четыре раза выигрывал чемпионат Испании, дважды – Кубок Испании, а также шесть раз – Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне футболист провёл за «Милан» 14 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи.