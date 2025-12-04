Сафонов рассказал о своём общении с Луисом Энрике

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал об общении с главным тренером парижской команды Луисом Энрике.

– Как часто он [Луис Энрике] проводит индивидуальные беседы? Он с тобой много раз разговаривал?

– Это достаточно частая практика — просто поговорить, даже просто small talk, спросить «как дела?», «как себя чувствуешь?» или «куда ездил на выходные?» — это спокойная тема.

Но думаю, что я бы его лучше понял, если бы я понимал испанский, потому что всё равно у нас достаточно много ребят говорят по-испански, и ему проще всего говорить на своём родном языке, у нас есть переводчик на французский. Испанский я пока не выучил, с его слов я понимаю только французскую часть, потому что он тоже начал учить французский и, мне кажется, достаточно свободно разговаривает сейчас на французском, — сказал Сафонов в выпуске на YouTube-канале Smol Talk.

