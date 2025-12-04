Скидки
«Спартак» перед матчем с «Динамо» устроит шоу, посвящённое Никите Симоняну

Комментарии

Московский «Спартак» перед матчем 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Динамо» проведёт шоу, посвящённое легенде красно-белых Никите Симоняну. Лучших бомбардир в истории «Спартака» скончался 23 ноября на 100-м году жизни.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Видео доступно в телеграм-канале «Спартака».

«На поле при помощи световых проекций будут выведены моменты его карьеры, а огромный ромб в центре поля будут обрамлять 170 человек — каждый станет символом забитого мяча за «Спартак» и сборную», – сообщает телеграм-канал «Спартака».

Вместе со «Спартаком» Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока и дважды – в качестве главного тренера команды. Также Симонян был победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР.

«Не кори нас, что не исполнили последнее твоё желание». Как прощались с Никитой Симоняном
