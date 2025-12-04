«Шайтан. Он не человек, а змея, злодей». Жена Яя Туре — о Гвардиоле

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре поделился воспоминаниями об игре за каталонский клуб и рассказал об отношении своей жены к тогдашнему тренеру сине-гранатовых Хосепу Гвардиоле.

«Тренер «Барселоны» [Пеп Гвардиола] позвонил мне в то время [после чемпионата мира 2010 года] и сказал: «Ты должен вернуться, это важно». Жена ответила: «Ты серьёзно собираешься слушать эту чушь? Он унизил тебя, а теперь хочет, чтобы ты остался? Ты останешься? Поехали в Манчестер.

Этот парень не выпускал меня на поле целый год, а в конце года я блистал на чемпионате мира, и он привёз меня в Барселону. Моя жена сказала: «Он? Шайтан. Он не человек, а змея, злодей». Она видит в нём негативного человека…» – приводит слова Туре аккаунт CityXtra в соцсети X.

Яя Туре перешёл из «Барселоны» в «Манчестер Сити» в 2010 году. В составе «горожан» полузащитник трижды выиграл АПЛ.