Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Шайтан. Он не человек, а змея, злодей». Жена Яя Туре — о Гвардиоле

«Шайтан. Он не человек, а змея, злодей». Жена Яя Туре — о Гвардиоле
Комментарии

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре поделился воспоминаниями об игре за каталонский клуб и рассказал об отношении своей жены к тогдашнему тренеру сине-гранатовых Хосепу Гвардиоле.

«Тренер «Барселоны» [Пеп Гвардиола] позвонил мне в то время [после чемпионата мира 2010 года] и сказал: «Ты должен вернуться, это важно». Жена ответила: «Ты серьёзно собираешься слушать эту чушь? Он унизил тебя, а теперь хочет, чтобы ты остался? Ты останешься? Поехали в Манчестер.

Этот парень не выпускал меня на поле целый год, а в конце года я блистал на чемпионате мира, и он привёз меня в Барселону. Моя жена сказала: «Он? Шайтан. Он не человек, а змея, злодей». Она видит в нём негативного человека…» – приводит слова Туре аккаунт CityXtra в соцсети X.

Яя Туре перешёл из «Барселоны» в «Манчестер Сити» в 2010 году. В составе «горожан» полузащитник трижды выиграл АПЛ.

Материалы по теме
Лионель Месси оценил влияние Хосепа Гвардиолы на футбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android