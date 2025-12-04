Лапорта: «Реал» олицетворяет власть, а «Барса» — свободу

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о разнице между каталонским клубом и мадридским «Реалом».

«Мадридский «Реал» олицетворяет власть, а «Барса» — свободу. Не знаю, заключаются ли деловые сделки в VIP-ложе «Сантьяго Бернабеу». Но там есть власть. Здесь же всё по-другому: мы в большей степени за демократию и свободу. У нас хорошие и тёплые отношения с Флорентино Пересом (президент «Реала». — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Лапорты Sport.es.

Ранее Лапорта заявлял, что у «Реала» существует «мания в отношении лучшего этапа в истории «Барселоны». Также президент сине-гранатовых подчёркивал, что «сливочные» хотят сместить президента Ла Лиги Хавьера Тебаса с его поста.

