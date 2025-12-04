Скидки
Жорди Альба высказался о своей карьере и её завершении перед финалом МЛС

Жорди Альба высказался о своей карьере и её завершении перед финалом МЛС
Защитник «Интер Майами» Жорди Альба высказался о своей профессиональной карьере и её завершении перед финальным матчем МЛС, в котором его команда встретится с «Ванкувер Уайткэпс».

США — Major League Soccer . Финал
06 декабря 2025, суббота. 22:30 МСК
Интер Майами
Майами
Не начался
Ванкувер Уайткэпс
Ванкувер
«У меня были и хорошие, и плохие игры, но я думаю, что оценка была бы отличной. Всё было просто мечтой. Я добился гораздо большего, чем ожидал, и мне не на что жаловаться, потому что я добился всего, о чём мечтал, и горжусь тем, чему научился за свою карьеру во всех командах, за которые играл. Для меня большая честь завершить карьеру этим финалом дома. Неделя выдалась тяжёлой, со смешанными чувствами. Мне грустно уходить на пенсию, но я не колебался. Когда я принял решение, оно было твёрдым и взвешенным. Надеюсь, финал сложится в нашу пользу», — приводит слова Альбы Marca.

Ранее футболист объявил, что завершит игровую карьеру по окончании нынешнего сезона МЛС, несмотря на действующее трудовое соглашение с клубом до 2027 года.

Жорди Альба высказался о сравнении Лионеля Месси и Ламина Ямаля
