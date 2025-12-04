Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк сравнил себя с Ибрагимовичем

Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк сравнил себя с бывшим нападающим «Милана», «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» Златаном Ибрагимовичем. Хавбек армейцев в своём телеграм-канале отреагировал на фотографию с тренировки красно-синих подписью «Златан на минималках».

Матвей Кисляк на тренировке ЦСКА Фото: ПФК ЦСКА

Ранее стало известно, что Матвей Кисляк стал обладателем награды «Первая пятёрка» – 2025. Футболист армейцев набрал 474 балла в голосовании, 86 экспертов из 100 назвали его лучшим молодым игроком Российской Премьер-Лиги.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл 25 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.