Стал известен стартовый состав сборной ФНЛ на матч с командой Медиалиги в Сухуме

Определился стартовый состав сборной Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на товарищеский матч с командой Медиалиги. Встреча состоится в пятницу, 5 декабря. Команды сыграют на стадионе «Динамо» (Сухум, Абхазия).
Стартовый состав сборной ФНЛ:
Никита Чагров («Ротор»), Олег Красильниченко («Волга» Ульяновск), Алан Багаев («Алания»), Александр Иваньков («Торпедо» Москва), Павел Котов («Велес» Москва), Илья Жигулёв, Заур Тарба (оба — «Черноморец» Новороссийск), Кирилл Фольмер («Волга» Ульяновск), Лука Багателия («Факел»), Кирилл Панченко (тренер «Динамо-2»), Альбек Гонгапшев («Шинник»).
Запасные игроки: Сергей Волков, Георгий Юдинцев, Илья Дятлов, Вадим Карпов, Илья Клементьев, Валерий Чуперка, Садыг Багиев, Александр Гаглоев, Илья Сафронов, Илья Юрченко, Владлен Бабаев.