Лапорта: Месси ознаменовал собой эпоху и является лучшим игроком в истории «Барселоны»

Комментарии

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подчеркнул важность нападающего Лионеля Месси в истории каталонского клуба.

«Мы думали о том, чтобы увековечить его заслуги самым прекрасным образом — поставить статую рядом с другими игроками, вошедшими в историю: [Ладиславом] Кубалой, [Йоханом] Круиффом и Месси. Лионель ознаменовал собой целую эпоху и является лучшим игроком в истории «Барсы».

Я не собираюсь разжигать споры или домыслы о вещах, которые не соответствуют действительности. Каждый имеет право на своё мнение. Лео навсегда останется в памяти болельщиков «Барсы».

У Лео контракт с другим клубом. Это [чествование] должно состояться в тот момент, когда мы сможем по-настоящему поблагодарить его за всё, что он сделал для «Барсы». Торжественная церемония на переполненном «Камп Ноу» со 105 тыс. зрителей могла бы стать поистине прекрасной», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

