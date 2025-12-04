Витинья высказался о перспективах «ПСЖ» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов

Полузащитник «ПСЖ» Витинья высказался о перспективах команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Кто не хочет выиграть Лигу чемпионов? Мы все хотим выиграть её снова, а второй раз подряд было бы ещё более невероятно. В прошлом году мы тоже хотели выиграть, однако старт был неудачным с точки зрения результатов… Дело не в желании, а в удаче, в хорошей игре. Но мы сделаем всё возможное — как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов. Мы знаем, что будут взлёты и падения, однако мы сделаем всё, чтобы остаться на вершине», — приводит слова Витиньи Footmercato.

После пяти проведённых матчей общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» набрал 12 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Арсенал», у которого 15 очков.