Президент «Барселоны» упомянул Путина, отвечая на вопрос о выборах в клубе

Глава «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о своём выдвижении на выборах президента каталонского клуба.

«Я не буду как Путин и Мадуро, не пойду на третий срок президентства в «Барселоне». Мог бы баллотироваться ещё раз, но не планирую этого делать», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Лапорта занял должность президента «Барселоны» в 2021 году. Ранее функционер заявил о намерении баллотироваться на новый срок, который может стать для него вторым подряд. Ближайшие выборы главы сине-гранатовых состоятся в 2026 году. Согласно уставу «Барселоны», запрещено занимать президентский пост больше двух сроков подряд.

