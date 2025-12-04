Ла Лига подала жалобу на фанатов «Атлетика» за оскорбления в адрес игроков «Реала»
Поделиться
Испанская Ла Лига подала жалобу на поведение фанатов «Атлетика» из Бильбао во время матча 19-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом» (0:3). Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Испания — Примера . 19-й тур
03 декабря 2025, среда. 21:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 7' 0:2 Камавинга – 42' 0:3 Мбаппе – 59'
На первой минуте встречи болельщики баскского клуба начали скандировать фразу «К чёрту «Реал» Мадрид, к чёрту «Реал» Мадрид!» Трижды по ходу встречи фанаты оскорбляли крайнего нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора, называя его тупым. На 55-й минуте в адрес защитника Рауля Асенсио зрители прокричали: «Асенсио, умри, Асенсио – насильник».
При этом в заявлении испанской Ла Лиги отмечается, что нормы поведения нарушали активные болельщики на фанатской трибуне, в то же время остальная часть стадиона не совершала ничего противоправного.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 декабря 2025
-
00:14
-
00:14
-
00:13
-
00:05
-
00:00
- 4 декабря 2025
-
23:54
-
23:44
-
23:41
-
23:30
-
23:29
-
23:13
-
23:12
-
23:00
-
22:59
-
22:55
-
22:54
-
22:47
-
22:41
-
22:40
-
22:34
-
22:30
-
22:15
-
22:14
-
22:04
-
22:00
-
21:55
-
21:51
-
21:42
-
21:40
-
21:33
-
21:32
-
21:28
-
21:24
-
21:16
-
21:15