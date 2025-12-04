Скидки
Главная Футбол Новости

Ла Лига подала жалобу на фанатов «Атлетика» за оскорбления в адрес игроков «Реала»

Комментарии

Испанская Ла Лига подала жалобу на поведение фанатов «Атлетика» из Бильбао во время матча 19-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом» (0:3). Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Испания — Примера . 19-й тур
03 декабря 2025, среда. 21:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 7'     0:2 Камавинга – 42'     0:3 Мбаппе – 59'    

На первой минуте встречи болельщики баскского клуба начали скандировать фразу «К чёрту «Реал» Мадрид, к чёрту «Реал» Мадрид!» Трижды по ходу встречи фанаты оскорбляли крайнего нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора, называя его тупым. На 55-й минуте в адрес защитника Рауля Асенсио зрители прокричали: «Асенсио, умри, Асенсио – насильник».

При этом в заявлении испанской Ла Лиги отмечается, что нормы поведения нарушали активные болельщики на фанатской трибуне, в то же время остальная часть стадиона не совершала ничего противоправного.

