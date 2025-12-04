Пике — о Ямале: поистине особенный игрок, мировой бренд

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике высказался о нападающем сине-гранатовых Ламине Ямале.

«Ламин Ямаль – поистине особенный игрок. В его возрасте я не могу вспомнить игрока в истории, который оказал бы такое же влияние на игру, как он. Он совсем юный парень, чья жизнь сильно отличалась от жизни других, плод особой семейной ситуации. И я думаю, что это помогло ему научиться многим вещам гораздо быстрее других. Я также считаю, что в современном футболе всё, что происходит за пределами поля, становится всё более важным. Нравится нам это или нет, но так оно и есть. Ямаль – это мировой бренд, он создаёт контент, не только в футболке «Барселоны» или сборной Испании, и, нравится нам это или нет, именно в таком направлении развивается футбол и спорт в целом. Я думаю, мы должны понимать, что у игроков есть личная жизнь за пределами футбольного поля и каждый распоряжается ею как хочет. И Ламин, безусловно, хороший пример этого», — приводит слова Пике RMC Sport.

В нынешнем сезоне Ямаль провёл за «Барселону» 15 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал семь результативных передач.