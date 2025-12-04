Президент «Барселоны» назвал неуместной идею переименовать стадион клуба в честь Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказал позицию клуба относительно идеи переименовать домашний стадион команды в честь бывшего нападающего «блауграны» Лионеля Месси.

«Статуя для Месси? Мы ещё не решили [этот вопрос]. У нас другие приоритеты. Подумаем, как проявить дань уважения, когда «Камп Ноу» будет полностью достроен.

Мы обсуждали возможность назвать стадион его именем на заседании совета директоров. Но посчитали это неуместным. У стадиона будет название «Камп Ноу» — это стадион футбольного клуба «Барселона», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Месси с 672 голами в 778 матчах является лучшим бомбардиром в истории сине-гранатовых. В «Барселоне» аргентинец семь раз выигрывал «Золотой мяч».

Материалы по теме Президент «Барселоны» упомянул Путина, отвечая на вопрос о выборах в клубе

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: