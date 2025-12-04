Скидки
Игрок «Ниццы» отреагировал фейспалмом на пост о своём заявлении в полицию после избиения

Латераль французской «Ниццы» Жонатан Клосс отреагировал на новость, что он якобы написал заявление в полицию после нападения фанатов на игроков команды из-за неудовлетворительных результатов.

Франция — Лига 1 . 14-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 19:15 МСК
Лорьян
Лорьян
Окончен
3 : 1
Ницца
Ницца
0:1 Эбонг – 12'     1:1 Абергель – 31'     2:1 Сумано – 45+2'     3:1 Сумано – 53'    

«По нашим данным, Жонатан Клосс также решил подать жалобу на неизвестных лиц после актов насилия, омрачивших возвращение игроков «Ниццы» после поражения в Лорьяне. Он стал третьим игроком команды, подавшим жалобу, после своих товарищей по команде Теремаса Моффи и Жереми Бога», — говорится в публикации издания RMC Sport, которую репостнул француз.

Сам футболист в своём аккаунте в соцсети X сопроводил публикацию тремя эмодзи «Facepalm» и четырьмя — «Х».

